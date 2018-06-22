Бразильцы победили, забив костариканцам два мяча в компенсированное время

В Санкт-Петербурге в субботу вечером прошел матч второго тура группового этапа Чемпионата мира по футболу между командами Бразилии и Коста-Рики.

Встреча, проходившая в напряженной борьбе, закончилась со счетом 2:0 в пользу бразильской команды. Оба гола были забиты в компенсированное время. На 91-й минуте ворота костариканцев поразил Филипе Коутиньо, а на 97-й еще один гол забил Неймар.

Бразильцы в течение игры постоянно атаковали соперников, нанеся в направлении ворот в общей сложности 23 удара, в то время как команда Коста-Рики больше оборонялась, и сама почти не атаковала, нанеся за всю игру всего четыре удара по воротам команды Бразилии.