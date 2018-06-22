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21:59   22 Июня 2018
Весь мир

Эксперт: Молдавия из-за своей резолюции в ГА ООН рискует поссориться с РФ и Приднестровьем

Эксперт: Молдавия из-за своей резолюции в ГА ООН рискует поссориться с РФ и Приднестровьем

Политолог Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер рассказал, какие последствия может повлечь за собой предложенная Молдавией резолюция Генассамблеи ООН о выводе российских войск из Приднестровья.

Резолюцию, проект которой Молдавия подготовила совместно с Украиной, Литвой, Латвией, Эстонией, Грузией, Румынией и Канадой, в ГА ООН поддержали 64 страны, против нее высказались 14 государств, но больше всего членов генеральной Ассамблеи ООН не стали высказывать свое мнение по данному вопросу и предпочли воздержаться.

Как считает политолог Владимир Брутер, слова которого в пятницу вечером приводит Федеральное агентство новостей, от принятия данной резолюции в мире ничего не изменится. Тот факт, что документ был одобрен Генеральной ассамблеей ООН, может привести лишь к тому, что Молдавия испортит отношения с Россией и с Приднестровьем.

«Я думаю, что все будет, как прежде, и никаких принципиальных изменений в мире не произойдет», - считает эксперт.

Также он отметил, что резолюция, принятая ГА ООН, не обязательна к исполнению, то есть Москва не обязана выводить миротворцев из Приднестровья. Просто в ООН был принят очередной антироссийский проект, возможно, не последний.

Эксперт: Молдавия из-за своей резолюции в ГА ООН рискует поссориться с РФ и Приднестровьем

Кроме того, Брутер указал на то, что Молдавия может закрыть России доступ к территории разграничения сторон, но Москва, в любом случае найдет способ, как доставить миротворцев на место назначения, а противостояние обострится, хотя, конечно, к вооруженному конфликту это не приведет. Но это приведет к ухудшению отношений между Молдавией и Россией с Приднестровьем.

«Это продажа русофобии на экспорт. Молдавские власти показывают, как они борются с российским влиянием, и призывают Запад делать то же самое», - добавил эксперт, отметив, что нельзя было придумать ничего более провокационного и контрпродуктивного.

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Автор: Александр Люблинский
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