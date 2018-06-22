Мединский: Дело Серебренникова не повлияет на систему грантов для театров

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21:29   22 Июня 2018
Россия

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Порядок отчетности учреждений культуры о расходовании государственных средств не изменится из-за «дела Серебренникова», сообщил министр культуры Сергей Мединский в беседе с РБК.

Министр подчеркнул, что государство, как и частные инвесторы, заинтересовано в сохранности собственных средств, и поэтому ему интересно, на что расходуют деньги налогоплательщики. Отчитываться о расходах необходимо, добавил министр.

В июне Союз театральных деятелей России призвал изменить закон о культуре, чтобы законодательно защитить театральные учреждения. По мнению деятелей культуры, такой закон нужен потому, что в «деле «Седьмой студии» режиссера Кирилла Серебренникова не находит должного воплощения» принцип гуманизма».

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Автор: Надежда Егорова
#мединский #серебренников #минкульт
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