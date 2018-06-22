Крупная группировка ССА перешла на сторону Асада

Впервые крупная группировка «Сирийской свободной армии» (ССА) в Южной зоне деэскалации перешла на сторону правительственной армии Сирии. Об этом сообщили в российском Центре примирения враждующих сторон.

Лидер группировки Важди абу Слес по итогам переговоров заявил, что находящиеся под его контролем населенные пункты Аш-Шиях, Дейр-Дама и часть города Джаддаль с сегодняшнего дня добровольно переходят под контроль законного правительства страны. Также он добавил, что возглавляемая им группировка будет вместе с правительственной сирийской армией сражаться против боевиков «Джабхат ан-Нусра»* и ИГ* (запрещенные в России террористические организации).

Как сообщили в российском представительстве Центра по примирению враждующих сторон, благодаря достигнутым договоренностям, вечером пятницы первые подразделения правительственной армии вошли в населенные пункты Дама и Аш-Шиях в Южной зоне деэскалации.

* террористические организации, запрещены по постановлению Верховного суда Российской Федерации