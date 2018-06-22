Нигерия обыграла Исландию на ЧМ-2018, вернув Аргентине шанс выйти в плей-офф

В Волгограде закончился матч второго тура группового этапа Чемпионата мира по футболу между командами Нигерии и Исландии.

Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу Нигерии. Дублем на 49-1 и 75-й минутах встречи отличился нападающий московского ЦСКА Ахмед Муса.

Таким образом, аргентинская команда, которая накануне со счетом 0:3 проиграла сборной Хорватии и после второго тура имела в активе лишь одно очко, получила возможность выйти в плей-офф турнира. Для этого ей необходимо одержать победу в третьей игре в группе D, в рамках которой она встретиться с командой Нигерии.