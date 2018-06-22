Мы в соц.сетях:
Мединский: Дело Серебренникова не повлияет на систему грантов для театров

Мединский: Дело Серебренникова не повлияет на систему грантов для театров

 Навальный поддержал Яшина, чтобы тот никуда не пошел

Навальный поддержал Яшина, чтобы тот никуда не пошел
​​​​​​​Суд в Киеве постановил оставить Надежду Савченко под стражей

​​​​​​​Суд в Киеве постановил оставить Надежду Савченко под стражей

 Порошенко надеется, что Рада конституционно закрепит курс страны на вступление в ЕС и НАТО

Порошенко надеется, что Рада конституционно закрепит курс страны на вступление в ЕС и НАТО
Нигерия обыграла Исландию на ЧМ-2018, вернув Аргентине шанс выйти в плей-офф

Нигерия обыграла Исландию на ЧМ-2018, вернув Аргентине шанс выйти в плей-офф

 Крупная группировка ССА перешла на сторону Асада

Крупная группировка ССА перешла на сторону Асада
Мединский: Дело Серебренникова не повлияет на систему грантов для театров

Мединский: Дело Серебренникова не повлияет на систему грантов для театров

 Навальный поддержал Яшина, чтобы тот никуда не пошел

Навальный поддержал Яшина, чтобы тот никуда не пошел
​​​​​​​Суд в Киеве постановил оставить Надежду Савченко под стражей

​​​​​​​Суд в Киеве постановил оставить Надежду Савченко под стражей

 Порошенко надеется, что Рада конституционно закрепит курс страны на вступление в ЕС и НАТО

Порошенко надеется, что Рада конституционно закрепит курс страны на вступление в ЕС и НАТО
Нигерия обыграла Исландию на ЧМ-2018, вернув Аргентине шанс выйти в плей-офф

Нигерия обыграла Исландию на ЧМ-2018, вернув Аргентине шанс выйти в плей-офф

 Крупная группировка ССА перешла на сторону Асада

Крупная группировка ССА перешла на сторону Асада
21:27   22 Июня 2018
Весь мир

Нигерия обыграла Исландию на ЧМ-2018, вернув Аргентине шанс выйти в плей-офф

Нигерия обыграла Исландию на ЧМ-2018, вернув Аргентине шанс выйти в плей-офф

В Волгограде закончился матч второго тура группового этапа Чемпионата мира по футболу между командами Нигерии и Исландии.

Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу Нигерии. Дублем на 49-1 и 75-й минутах встречи отличился нападающий московского ЦСКА Ахмед Муса.

Таким образом, аргентинская команда, которая накануне со счетом 0:3 проиграла сборной Хорватии и после второго тура имела в активе лишь одно очко, получила возможность выйти в плей-офф турнира. Для этого ей необходимо одержать победу в третьей игре в группе D, в рамках которой она встретиться с командой Нигерии.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Александр Люблинский
#россия #спорт #исландия #чм-2018 #общество #весь мир #чм #турнир #плей-офф #нигерия #аргентина #чемпионат мира по футболу #шанс #чм2018
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...
Выбор редакции
Навальный поддержал Яшина, чтобы тот никуда не пошел Политика
Навальный поддержал Яшина, чтобы тот никуда не пошел
Деятели уличных протестов знакомы больше десяти лет. Яшин выглядит идеальным кандидатом для того, кто не хочет отвечать на вопрос: «Где потерял поддержку?».
21:21   22 Июня 2018
Депутат Плетнева вступилась за энергетиков, которых заставляют работать на храм Россия

Депутат Плетнева вступилась за энергетиков, которых заставляют работать на храм

15:21   22 Июня 2018
Торговые войны: китайцы массово кинулись спасать свои деньги из США Весь мир

Торговые войны: китайцы массово кинулись спасать свои деньги из США

14:27   22 Июня 2018
РФС: Египтяне обиделись, но результат матча их жалоба в ФИФА не изменит Россия

РФС: Египтяне обиделись, но результат матча их жалоба в ФИФА не изменит

11:55   22 Июня 2018
Самое читаемое
Торговые войны: китайцы массово кинулись спасать свои деньги из США

Торговые войны: китайцы массово кинулись спасать свои деньги из США

Кадыров посоветовал угрожающим России политикам изучить исторический опыт

Кадыров посоветовал угрожающим России политикам изучить исторический опыт

 Литва заявила о провале бойкота ЧМ-2018 в России

Литва заявила о провале бойкота ЧМ-2018 в России

 Аргентинскому болельщику запретили посещать матчи ЧМ из-за оскорбления россиянки

Аргентинскому болельщику запретили посещать матчи ЧМ из-за оскорбления россиянки