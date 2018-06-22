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21:04   22 Июня 2018
Весь мир

Посольство РФ изложило принцу Чарльзу позицию по «делу Скрипалей»

Посольство РФ изложило принцу Чарльзу позицию по «делу Скрипалей»

Российское диппредставительство в Лондоне направило принцу Уэльскому Чарльзу письмо, в котором изложена позиция Москвы по инциденту с отравлением Сергея и Юлии Скрипалей в Солсбери.

Как заявил журналистам представитель посольства, российские дипломаты узнали о визите принца в Солсбери из сообщений СМИ. Согласно этим сообщениям, Его Королевское Высочество встретилось с горжанами, сотрудниками медицинских и правоохранительных служб, включая сержанта Ника Бейли, которые участвовали в расследовании и лечении российских граждан Сергея и Юлии Скрипалей. В связи с этим событием дипломаты направили принцу письмо, в котором обозначена позиция России по инциденту.

Посольство РФ изложило принцу Чарльзу позицию по «делу Скрипалей»

Представитель посольства отметил, что по истечении трех с половиной месяцев с момента инцидента стало совершенно очевидным, что политическое руководство Великобритании поспешило назначить виновного в отравлении Скрипалей без суда и следствия, выдвинув очень серьезные обвинения в адрес России уже через несколько дней после происшествия. И все это несмотря на то, что расследованию, как заявляется, еще далеко до завершения.

«Таким образом, были нарушены традиции и принципы уважаемой во всем мире британской правоохранительной системы», — указал дипломат.

Представитель посольства рассказал, что российская дипмиссия довела до сведения принца о большом количество писем от британцев, которые выражали сожаление по поводу политики британских властей в отношении России. По его словам, британцы не понимают, как можно обвинять другое государство без предъявления международному сообществу конкретных фактов или доказательств.

«Мы вновь призываем британские власти прекратить антироссийскую кампанию, которая наносит серьезный ущерб отношениям между двумя народами, и допустить Россию до расследования с целью установления истинных причин инцидента в Солсбери», — подытожил представитель посольства.

Посольство РФ изложило принцу Чарльзу позицию по «делу Скрипалей»

В британском городе Солсбери 4 марта были обнаружены в тяжелом состоянии ранее осужденный за шпионаж в пользу Великобритании экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. По утверждению британских властей, они были отравлены нервно-паралитическим газом российского происхождения.

В середине мая Скрипаль после завершения курса лечения был выписан из местной больницы. Юлия выздоровела уже в середине апреля. Вскоре она выступила на камеру. Ее интервью транслировалось на всех телеканала мира. Многие зрители, посмотрев передачу, пришли к мнению, что Юлия зачитывала выученный текст, который вряд ли написала сама.

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Автор: Вячеслав Каширин
#политика #весь мир #посольство рф #принц чарльз #солсбери #скрипали
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