Россия и Саудовская Аравия создадут Супер-ОПЕК

Россия и Саудовская Аравия хотят создать альтернативу Организации стран-экспортеров нефти, пишет Bloomberg, ссылаясь на источники.

Страны намерены пригласить 24 страны-участницы в новую организацию с собственной конституцией и секретариатом.

Как пишет Bloomberg, создание подобного объединения — сейсмический сдвиг в мире углеводородов. Скорее всего, новая организация не может заменить ОПЕК в краткосрочной перспективе, в будущем у нее есть все шансы стать главной площадкой по управлению нефтяными поставками, говорится в статье.

Супер-ОПЕК изменит структуру организации. В отличие от ОПЕК, новая структура откажется от принципа «одна страна —один голос». Мнение Саудовской Аравии и России получит больший вес в организации.