​​​​​​​Суд в Киеве постановил оставить Надежду Савченко под стражей

Шевченковский районный суд Киева оставил под арестом народного депутата Украины Надежду Савченко, которую подозревают в подготовке терактов в здании Верховной Рады.

Об этом в пятницу вечером сообщает местный телеканал «112 Украина».

Напомним: 23 марта текущего года киевский суд арестовал Савченко сроком на два месяца, избрав ей данную меру пресечения в рамках расследования уголовного дела о подготовке террористических актов в правительственном квартале Киева. В мае суд продлил Савченко меру пресечения еще на два месяца – до 13 июля. Адвокаты Савченко подали суду ходатайство об изменении меры пресечения и 22 июня суд рассмотрел этот вопрос.

«Мера пресечения осталась без изменения, то есть под стражей остается Надежда Савченко», - сообщает телеканал из зала суда.

Напомним: ранее Савченко, находясь под стражей, объявила голодовку, однако международные правозащитные организации оставили это без внимания.