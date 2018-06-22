Прокуратура Татарстана проверяет обстоятельства взрыва газового баллона в жилом доме

Прокуратура Республики Татарстан начала проверку в связи со взрывом бытового газа в жилом многоквартирном доме в городе Заинске.

Как сообщили в пятницу вечером в надзорном ведомстве, прокуратура проверяет соблюдение требований действующего законодательства для обеспечения безопасности при эксплуатации газового оборудования.

Напомним: ранее сообщалось, что газовый баллон взорвался в пятницу вечером в пятиэтажном жилом доме на улице Никифорова в Заимске. В результате произошедшего были разрушены несколько квартир на двух верхних этажах пятиэтажки, при этом пострадали девять человек, одна женщина оказалась под завалами и была спасена сотрудниками МЧС.

Позже в Центре медицины катастроф сообщили, что один из пострадавших при взрыве мужчин, которого госпитализировали в тяжелом состоянии, умер в больнице.