Пресс-секретарь Роскомнадзора остался под домашним арестом

Мосгорсуд признал законным решение Басманного суда о продлении срока домашнего ареста пресс-секретаря Роскомнадзора Вадима Ампелонского.

Ампелонский — один из 14 фигурантов дела. При рассмотрении вопроса о сроке продления домашнего ареста, Ампелонский подчеркнул, что его семья осталась без источника дохода.

Другие фигуранты уголовного дела Борис Единин и Александр Весельчаков также заявили, что не могут работать и содержать семьи из-за ареста.

Пресс-секретаря Роскомнадзора ранее обвинили в девяти случаях мошенничества, однако позже следствие переквалифицировала дело на растрату. Теперь ему вменяется только один эпизод преступления.

По версии следствия, Вадим Ампелонский похитил из подконтрольного ведомству «Главного радиочастотного центра» более 20 миллионов рублей.