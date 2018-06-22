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20:20   22 Июня 2018
Весь мир

Мужчина, грозившийся взорвать вокзал Чаринг-Кросс в Лондоне, арестован

Мужчина, грозившийся взорвать вокзал Чаринг-Кросс в Лондоне, арестован

Район вокруг места места происшествия обследуется полицией.

Неизвестный ранее грозился взорвать железнодорожный вокзал Чаринг-Кросс в Лондоне. Сейчас мужчина арестован и дает показания в полиции.

Инцидент произошел 22 июня. Гражданин утверждал, что принес на вокзал взрывное устройство и готов активировать его в любой момент.

Сотрудникам правоохранительных органов пришлось эвакуировать всех работников и посетителей вокзала. Злоумышленника быстро задержали, сообщает местное отделение полиции.

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Автор: Надежда Егорова
#лондон #чп #чаринг-кросс
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