Мужчина, грозившийся взорвать вокзал Чаринг-Кросс в Лондоне, арестован
Район вокруг места места происшествия обследуется полицией.
Неизвестный ранее грозился взорвать железнодорожный вокзал Чаринг-Кросс в Лондоне. Сейчас мужчина арестован и дает показания в полиции.
Инцидент произошел 22 июня. Гражданин утверждал, что принес на вокзал взрывное устройство и готов активировать его в любой момент.
Сотрудникам правоохранительных органов пришлось эвакуировать всех работников и посетителей вокзала. Злоумышленника быстро задержали, сообщает местное отделение полиции.