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20:17   22 Июня 2018
Россия

Москалькова и Денисова вновь пообщались по поводу посещений Вышинского и Сенцова

Москалькова и Денисова вновь пообщались по поводу посещений Вышинского и Сенцова

Уполномоченный по правам человека при президенте РФ Татьяна Москалькова в пятницу встретилась с украинской коллегой Людмилой Денисовой. Об этом сообщается на сайте российского омбудсмена.

Встреча омбудсменов состоялась в русле обсуждения на уровне глав государств проблемы взаимных посещений граждан, находящихся в местах лишения свободы в этих странах. В ходе беседы Москалькова передала коллеге письмо с просьбой о содействии в посещении содержащегося в СИЗО Херсона главного редактора «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского. Кроме того, российский омбудсмен сообщила, что направила директору ФСИН РФ письмо с просьбой разрешить российскому и украинскому омбудсменам совместное посещение Олега Сенцова.

Москалькова и Денисова вновь пообщались по поводу посещений Вышинского и Сенцова

Ранее Москалькова рассказала РИА Новости, что планировала посетить Вышинского уже 23 июня. Однако позднее она сообщила, что посещение не состоится, поскольку пока не получила разрешение на проход в украинский СИЗО. Она также просила Денисову организовать совместное с ней посещение Вышинского, так как украинский омбудсмен имеет законное право провести на режимную территорию иностранного гостя.

Москалькова также отметила, что передала Денисовой данные о состоянии здоровья  Сенцова на 20 июня. Она пообещала, что запросит у ФСИН и обновленные сведения после тревожных сообщений СМИ о состоянии заключенного.

15 мая сотрудники СБУ ворвались в офис РИА Новости в Киеве. Обыск продолжался около восьми часов. Одновременно в Киеве сотрудники спецслужбы задержали руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского. Ему предъявили подозрения в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и государственной измене. Суд в Херсоне 17 мая арестовал Вышинского на 60 дней. Защита подала апелляцию, но она была отклонена.

Москалькова и Денисова вновь пообщались по поводу посещений Вышинского и Сенцова

Украинский режиссер Олег Сенцов был приговорен российским судом к 20 годам колонии по обвинению в организации террористических актов в Крыму. Этим же приговором был осужден сообщник Сенцова Александр Кольченко — на 10 лет колонии. Ранее еще два фигуранта этого дела, Геннадий Афанасьев и Алексей Чирний получили по семь лет заключения.

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Автор: Вячеслав Каширин
#россия #москалькова #общество #сенцов #денисова #вышинский
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