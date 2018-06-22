Москалькова и Денисова вновь пообщались по поводу посещений Вышинского и Сенцова

Уполномоченный по правам человека при президенте РФ Татьяна Москалькова в пятницу встретилась с украинской коллегой Людмилой Денисовой. Об этом сообщается на сайте российского омбудсмена.

Встреча омбудсменов состоялась в русле обсуждения на уровне глав государств проблемы взаимных посещений граждан, находящихся в местах лишения свободы в этих странах. В ходе беседы Москалькова передала коллеге письмо с просьбой о содействии в посещении содержащегося в СИЗО Херсона главного редактора «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского. Кроме того, российский омбудсмен сообщила, что направила директору ФСИН РФ письмо с просьбой разрешить российскому и украинскому омбудсменам совместное посещение Олега Сенцова.

Ранее Москалькова рассказала РИА Новости, что планировала посетить Вышинского уже 23 июня. Однако позднее она сообщила, что посещение не состоится, поскольку пока не получила разрешение на проход в украинский СИЗО. Она также просила Денисову организовать совместное с ней посещение Вышинского, так как украинский омбудсмен имеет законное право провести на режимную территорию иностранного гостя.

Москалькова также отметила, что передала Денисовой данные о состоянии здоровья Сенцова на 20 июня. Она пообещала, что запросит у ФСИН и обновленные сведения после тревожных сообщений СМИ о состоянии заключенного.

15 мая сотрудники СБУ ворвались в офис РИА Новости в Киеве. Обыск продолжался около восьми часов. Одновременно в Киеве сотрудники спецслужбы задержали руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского. Ему предъявили подозрения в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и государственной измене. Суд в Херсоне 17 мая арестовал Вышинского на 60 дней. Защита подала апелляцию, но она была отклонена.

Украинский режиссер Олег Сенцов был приговорен российским судом к 20 годам колонии по обвинению в организации террористических актов в Крыму. Этим же приговором был осужден сообщник Сенцова Александр Кольченко — на 10 лет колонии. Ранее еще два фигуранта этого дела, Геннадий Афанасьев и Алексей Чирний получили по семь лет заключения.