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20:34   22 Июня 2018
Россия

Один из пострадавших при взрыве газа в жилом доме в Татарстане умер в больнице

Один из пострадавших при взрыве газа в жилом доме в Татарстане умер в больнице

Мужчина, получивший тяжелые ранения при взрыве газового баллона в жилом доме города Заинск в республике Татарстан, скончался в больнице.

Об этом в пятницу вечером сообщает агентство ТАСС, ссылаясь на информацию территориального центра медицины катастроф.

Ранее сообщалось, что при взрыве газового баллона в трехкомнатной квартире в городе Заинске были разрушены несколько квартир на двух верхних этажах пятиэтажного жилого дома, при этом пострадали девять человек, в том числе один ребенок. Также сообщалось, что спасатели извлекли из-под завалов женщину, и эвакуировали из пострадавшего при взрыве подъезда 16 жильцов.

Прокуратура республики проводит по факту произошедшего проверку.

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Автор: Александр Люблинский
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