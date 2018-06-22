Один из пострадавших при взрыве газа в жилом доме в Татарстане умер в больнице

Мужчина, получивший тяжелые ранения при взрыве газового баллона в жилом доме города Заинск в республике Татарстан, скончался в больнице.

Об этом в пятницу вечером сообщает агентство ТАСС, ссылаясь на информацию территориального центра медицины катастроф.

Ранее сообщалось, что при взрыве газового баллона в трехкомнатной квартире в городе Заинске были разрушены несколько квартир на двух верхних этажах пятиэтажного жилого дома, при этом пострадали девять человек, в том числе один ребенок. Также сообщалось, что спасатели извлекли из-под завалов женщину, и эвакуировали из пострадавшего при взрыве подъезда 16 жильцов.

Прокуратура республики проводит по факту произошедшего проверку.