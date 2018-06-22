Неизвестные обстреляли военных советников США в Сирии
Силы коалиции США подверглись обстрелу в зоне безопасности в Ат-Танфе в Сирии. Личности нападавших не установлены.
Нападению также подверглась союзная Соединенным Штатам группировка «Джейш Магавир ас-Саура». В ответ американцы открыли огонь, сообщил официальный представитель сил коалиции.
Инцидент произошел вечером 21 июня.
После того, как американская армия и ее союзники дали отпор, противники прекратили обстрел. Пострадавших в перестрелке нет. После произошедшего представители коалиции связались с российскими коллегами по дипломатическим каналам.