Неизвестные обстреляли военных советников США в Сирии

Силы коалиции США подверглись обстрелу в зоне безопасности в Ат-Танфе в Сирии. Личности нападавших не установлены.

Нападению также подверглась союзная Соединенным Штатам группировка «Джейш Магавир ас-Саура». В ответ американцы открыли огонь, сообщил официальный представитель сил коалиции.

Инцидент произошел вечером 21 июня.

После того, как американская армия и ее союзники дали отпор, противники прекратили обстрел. Пострадавших в перестрелке нет. После произошедшего представители коалиции связались с российскими коллегами по дипломатическим каналам.