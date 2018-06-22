Поэт Наум Коржавин скончался на 93-м году жизни

Поэт, прозаик, драматург и переводчик Наум Коржавин умер в возрасте 92 лет в США, где он долгое время жил.

О кончине Наума Коржавина в пятницу вечером сообщает агентство ТАСС, ссылаясь на слова друга поэта - Вероники Долиной, которая в свою очередь, отмечает, что эта информация поступила к ней от дочери Коржавина.

Также Долина отметила, что прощание с поэтом, скорее всего, пройдет в США, так как он жил там длительное время.

Напомним: Наум Коржавин, родившийся 14 октября 1925 года, стал известен в СССР в 1961 году после того, как литературный альманах «Тарусские страницы» опубликовал подборку его стихов. Единственный стихотворный сборник Наума Коржавина вышел был выпущен также в СССР в 1963 году. В 1970-х поэт уехал на постоянное жительство в США, но после перестройки несколько раз посещал Москву.