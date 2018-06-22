Мы в соц.сетях:
Москалькова и Денисова вновь пообщались по поводу посещений Вышинского и Сенцова

Москалькова и Денисова вновь пообщались по поводу посещений Вышинского и Сенцова

 Восемь человек пострадали в Татарстане при взрыве газа в жилом доме

Восемь человек пострадали в Татарстане при взрыве газа в жилом доме
Порошенко надеется, что Рада конституционно закрепит курс страны на вступление в ЕС и НАТО

Порошенко надеется, что Рада конституционно закрепит курс страны на вступление в ЕС и НАТО

 Националист атаковал Бориса Гребенщикова во время концерта в Киеве

Националист атаковал Бориса Гребенщикова во время концерта в Киеве
Мужчина, грозившийся взорвать вокзал Чаринг-Кросс в Лондоне, арестован

Мужчина, грозившийся взорвать вокзал Чаринг-Кросс в Лондоне, арестован

 Поэт Наум Коржавин скончался на 93-м году жизни

Поэт Наум Коржавин скончался на 93-м году жизни
Москалькова и Денисова вновь пообщались по поводу посещений Вышинского и Сенцова

Москалькова и Денисова вновь пообщались по поводу посещений Вышинского и Сенцова

 Восемь человек пострадали в Татарстане при взрыве газа в жилом доме

Восемь человек пострадали в Татарстане при взрыве газа в жилом доме
Порошенко надеется, что Рада конституционно закрепит курс страны на вступление в ЕС и НАТО

Порошенко надеется, что Рада конституционно закрепит курс страны на вступление в ЕС и НАТО

 Националист атаковал Бориса Гребенщикова во время концерта в Киеве

Националист атаковал Бориса Гребенщикова во время концерта в Киеве
Мужчина, грозившийся взорвать вокзал Чаринг-Кросс в Лондоне, арестован

Мужчина, грозившийся взорвать вокзал Чаринг-Кросс в Лондоне, арестован

 Поэт Наум Коржавин скончался на 93-м году жизни

Поэт Наум Коржавин скончался на 93-м году жизни
20:05   22 Июня 2018
Весь мир

Поэт Наум Коржавин скончался на 93-м году жизни

Поэт Наум Коржавин скончался на 93-м году жизни

Поэт, прозаик, драматург и переводчик Наум Коржавин умер в возрасте 92 лет в США, где он долгое время жил.

О кончине Наума Коржавина в пятницу вечером сообщает агентство ТАСС, ссылаясь на слова друга поэта - Вероники Долиной, которая в свою очередь, отмечает, что эта информация поступила к ней от дочери Коржавина.

Также Долина отметила, что прощание с поэтом, скорее всего, пройдет в США, так как он жил там длительное время.

Напомним: Наум Коржавин, родившийся 14 октября 1925 года, стал известен в СССР в 1961 году после того, как литературный альманах «Тарусские страницы» опубликовал подборку его стихов. Единственный стихотворный сборник Наума Коржавина вышел был выпущен также в СССР в 1963 году. В 1970-х поэт уехал на постоянное жительство в США, но после перестройки несколько раз посещал Москву. 

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Александр Люблинский
#сша #смерть #общество #весь мир #кончина #поэт #драматург #прозаик #наум коржавин
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...
Выбор редакции
Депутат Плетнева вступилась за энергетиков, которых заставляют работать на храм Россия
Депутат Плетнева вступилась за энергетиков, которых заставляют работать на храм
Работников «Пензаэнерго» заставляют перечислить дневной заработок на церковь. Чтобы не потерять в зарплате, они выйдут работать сверхурочно. Разницу по факту оплатят жители.
15:21   22 Июня 2018
Торговые войны: китайцы массово кинулись спасать свои деньги из США Весь мир

Торговые войны: китайцы массово кинулись спасать свои деньги из США

14:27   22 Июня 2018
РФС: Египтяне обиделись, но результат матча их жалоба в ФИФА не изменит Россия

РФС: Египтяне обиделись, но результат матча их жалоба в ФИФА не изменит

11:55   22 Июня 2018
Казаки больше не будут ломать песочницы с узором флага Белоруссии Общество

Казаки больше не будут ломать песочницы с узором флага Белоруссии

20:34   21 Июня 2018
Самое читаемое
В ночном клубе в турецком Бодруме открыли стрельбу, есть жертвы

В ночном клубе в турецком Бодруме открыли стрельбу, есть жертвы

 Торговые войны: китайцы массово кинулись спасать свои деньги из США

Торговые войны: китайцы массово кинулись спасать свои деньги из США

Кадыров посоветовал угрожающим России политикам изучить исторический опыт

Кадыров посоветовал угрожающим России политикам изучить исторический опыт

 Литва заявила о провале бойкота ЧМ-2018 в России

Литва заявила о провале бойкота ЧМ-2018 в России