Airbus может прекратить деятельность в Британии из-за Brexit

Европейская авиастроительная компания Airbus намерена приостановить производство в Великобритании, если правительство не сможет договориться с ЕС по Brexit.

Как сообщает ТАСС, ссылаясь на руководителя операционного центра корпорации Тома Уильямса, Brexit оказывает негативное влияние на авиапромышленность. Руководство компании призвало правительство смягчить последствия выхода Британии из Европейского союза.

Уильямс уверен: Лондон должен сохранить доступ к единому европейскому рынку и остаться в таможенном союзе ЕС. Если власти решат покинуть сообщество, это повлечет сбои в работе Airbus. Таким образом, корпорации придется закрыть производство в Британии.

До окончательного решения по Brexit, руководство компании планирует отслеживать объемы инвестиций в экономику Соединенного королевства. Корпорация не станет расширять клиентскую базу партнеров из Великобритании.