ООН призвала Россию вывести войска из Приднестровья

Проект резолюции, содержащей призыв вывести войска РФ с территории республики, был предложен Молдавией. В ходе голосования документ поддержали 64 государства, против — 14. 83 государства воздержались.

В документе говорится о глубокой обеспокоенности по поводу продолжающегося размещения Оперативной группы российских войск и вооружений на территории республики без ее согласия. Проектом резолюции Генассамблея настоятельно призывает РФ «без оговорок и дальнейшего промедления» завершить упорядоченный вывод своих войск и вооружений.

Также на заседании Генассамблеи в пятницу было принято решение включить в предварительную повестку 73-й сессии вопрос о полном выводе иностранного вооруженного контингента с территории республики.