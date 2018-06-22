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19:38   22 Июня 2018
Россия

Восемь человек пострадали в Татарстане при взрыве газа в жилом доме

Восемь человек пострадали в Татарстане при взрыве газа в жилом доме

Хлопок газа произошел в пятницу вечером в городе Заинск в республике Татарстан.

Об этом сообщает МЧС РФ, отмечая, что из дома эвакуированы 16 жильцов.

сообщается, что в результате взрыва газового баллона пострадали восемь человек, трое из них получили тяжелые травмы.

Изначально Минздрав республики сообщил о том, что при хлопке газа в жилом доме номер 71 по улице Никифорова в Заинске пострадали четыре человека, в том числе один ребенок.

сообщается, что взрывом были повреждены межэтажные перекрытия 4-5 этажей, а также межквартирные и межкомнатные перегородки. Спасатели МЧС, разбирая завалы на месте обрушения стен, обнаружили под завалами одного человека и в настоящее время пытаются его извлечь из-под обломков.

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Автор: Александр Люблинский
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