Навальный поддержал Яшина, чтобы тот никуда не пошел

Деятели уличных протестов знакомы больше десяти лет. Яшин выглядит идеальным кандидатом для того, кто не хочет отвечать на вопрос: «Где потерял поддержку?».

Глава совета депутатов Красносельского муниципального округа столицы Илья Яшин родился в Москве и идет на выборы мэра, чтобы бороться с Собяниным и «Единой Россией». Так он говорит.

«Изменить систему и развернуть город лицом к людям», — обещает он в анонсирующем ролике, залитом на youtube.

Яшин почти дословно повторил тезисы, выдвинутые в офисе партии «ПАРНАС» претендентом на пост мэра Москвы образца лета 2013 года Алексеем Навальным.

«Я иду на выборы, чтобы вырвать город из щупалец Собянина и «Единой России». <...> Чтобы вернуть власть москвичам», — говорил блогер.

Та речь для Навального была первой публичной в статусе претендента на пост главы столицы. Блогер волновался. И предварил то выступление шуткой:

«Яшин мне сегодня уже сказал: Связались с тобой, одни проблемы для тебя».

У Навального и Яшина больше общего, чем просто схожесть программ. Уличные деятели оппозиции знакомы по временам, когда у обоих были партийные билеты «Яблока». В середине нулевых Яшин возглавлял молодежную ячейку партии, Навальный руководил аппаратом московского отделения.

Это были не лучшие времена для партии, покинувшей парламент в 2003 году. «Яблоко» искало союзников по всему правому флангу. Навальный видел таковых в ультра-правых, готовив «Русские марши». Яшин предпочитал радикальное искусство, предвосхитив творчество Петра Павленского.

«Яшин жжет», — прокомментировал акт самосожжения Яшина в 2007 году Навальный.

Яшин тогда зажег, но не сгорел. Только угорел. После акции его увезли в Институт Склифосовского.

Общие интересы и знакомые у Яшина и Навального времен «Яблока» нашлись в деятелях СПС (Союз Правых Сил): будущем губернаторе Одесской области Украины Марии Гайдар и будущем губернаторе Кировской области России Никите Белых, ныне находящемуся в местах не столь отдаленных за взятку. Из «Яблока» Навального и Яшина выгоняли по отдельности. Первого — в 2007-ом за националистические взгляды, второго — за критику Явлинского в 2008-ом.

Партбилеты забрали, а связи остались. В 2010 году Яшин рекомендовал Навальному «мужика по имени Кайл Паркер (Kyle Parker) из правительственной Comission on Security and Cooperation in Europe», с которым он познакомился в США.

«Паркер очень полезный контакт, потому что круто разбирается в российских делах (у него жена из Украины, он отлично говорит по-русски), знает в подробностях все текущие новости», — написал он коллеге.

«Ты, как я посмотрю, уже вовсю на СИАЙЭЙ (CIA (ЦРУ) — прим. ред.) пашешь. Правильно, молодец. Не, серьезно мне нужны всяческие контакты подобного рода. Напишу ему сегодня. Спасибо», - ответил Навальный.

Их переписка стала достоянием общественности в 2017-ом году, когда давно уже стихли протесты на Болотной (2011-2012), когда завершилась вторым местом мэрская кампания Навального (2013).

Яшина как кандидата в мэры Москвы 2018-го года Навальный пока поддержал постом на своем сайте, где назвал его «человеком, который на самом деле работает в интересах своих избирателей». А позже, когда выдвижение раскритиковал еще один кандидат в кандидаты мэры от правого фланга Дмитрий Гудков, разглядев тень Навального за спиной Яшина, обновил запись на сайте.

«Мы пока не делали больших социологических опросов в Москве, но наши опросы внутри сторонников показывают, что Яшин значительно популярнее Гудкова», - уколол альтернативного кандидата Навальный.

Публичная поддержка любого кандидата в мэры Москвы перед Навальным ставит неудобный вопрос, отвечать на который придется в сентябре, когда голоса подсчитают:

«Куда делись 27 процентов жителей Москвы, проголосовавших в 2013 году за тебя?».

И Яшин выглядит и ведет себя, как идеальный ответ на этот вопрос, а точнее уход от ответа. Кандидат, «значительно популярнее Гудкова», кажется, что не собирается в мэры. Совет муниципальных депутатов, на котором претенденты от оппозиции собрали 46 подписей, необходимых, чтобы пройти фильтр и получить официальный статус, Яшин демонстративно прогулял.

«В наперстки я с вами играть не буду, — объяснил он. — Или гарантируйте подписи и конкурентные выборы — или встречайтесь друг с другом».

Фразу про наперстки, что примечательно, год назад использовал еще один союзник Навального — экс-мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман, объясняя свое решение сняться с губернаторской гонки в Свердловской области. Конкурентных выборов в марте 2018-го с его участием требовал сам Навальный, лишенный права быть избранным из-за судимости по тяжкой статье. Оба довода ультиматумом теперь повторяет Яшин, зная, что необходимого числа муниципальных депутатов у него нет.

Ультиматум, как показывает практика, не приводит к результату. Впрочем, результат, возможно, и не нужен. Если Яшин, которого поддержал Навальный, не пройдет муниципальный фильтр, появится повод игнорировать выборы, сняв вопрос про пропажу 27% поддержки в 2013-ом. Шансов, что альтернативный кандидат от непарламентской оппозиции наберет столько же, нет. Впрочем, как нет и шансов, что кандидат Навального в 2018 году на мэрских выборах повторит его успех.

