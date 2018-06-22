Мы в соц.сетях:
Мединский: Дело Серебренникова не повлияет на систему грантов для театров

Мединский: Дело Серебренникова не повлияет на систему грантов для театров

 Навальный поддержал Яшина, чтобы тот никуда не пошел

Навальный поддержал Яшина, чтобы тот никуда не пошел
​​​​​​​Суд в Киеве постановил оставить Надежду Савченко под стражей

​​​​​​​Суд в Киеве постановил оставить Надежду Савченко под стражей

 Порошенко надеется, что Рада конституционно закрепит курс страны на вступление в ЕС и НАТО

Порошенко надеется, что Рада конституционно закрепит курс страны на вступление в ЕС и НАТО
Нигерия обыграла Исландию на ЧМ-2018, вернув Аргентине шанс выйти в плей-офф

Нигерия обыграла Исландию на ЧМ-2018, вернув Аргентине шанс выйти в плей-офф

 Крупная группировка ССА перешла на сторону Асада

Крупная группировка ССА перешла на сторону Асада
Мединский: Дело Серебренникова не повлияет на систему грантов для театров

Мединский: Дело Серебренникова не повлияет на систему грантов для театров

 Навальный поддержал Яшина, чтобы тот никуда не пошел

Навальный поддержал Яшина, чтобы тот никуда не пошел
​​​​​​​Суд в Киеве постановил оставить Надежду Савченко под стражей

​​​​​​​Суд в Киеве постановил оставить Надежду Савченко под стражей

 Порошенко надеется, что Рада конституционно закрепит курс страны на вступление в ЕС и НАТО

Порошенко надеется, что Рада конституционно закрепит курс страны на вступление в ЕС и НАТО
Нигерия обыграла Исландию на ЧМ-2018, вернув Аргентине шанс выйти в плей-офф

Нигерия обыграла Исландию на ЧМ-2018, вернув Аргентине шанс выйти в плей-офф

 Крупная группировка ССА перешла на сторону Асада

Крупная группировка ССА перешла на сторону Асада
21:21   22 Июня 2018
Политика

Навальный поддержал Яшина, чтобы тот никуда не пошел

Навальный поддержал Яшина, чтобы тот никуда не пошел

Деятели уличных протестов знакомы больше десяти лет. Яшин выглядит идеальным кандидатом для того, кто не хочет отвечать на вопрос: «Где потерял поддержку?».

Глава совета депутатов Красносельского муниципального округа столицы Илья Яшин родился в Москве и идет на выборы мэра, чтобы бороться с Собяниным и «Единой Россией». Так он говорит.

«Изменить систему и развернуть город лицом к людям», — обещает он в анонсирующем ролике, залитом на youtube.

Яшин почти дословно повторил тезисы, выдвинутые в офисе партии «ПАРНАС» претендентом на пост мэра Москвы образца лета 2013 года Алексеем Навальным.

«Я иду на выборы, чтобы вырвать город из щупалец Собянина и «Единой России». <...> Чтобы вернуть власть москвичам», — говорил блогер.

Навальный поддержал Яшина, чтобы тот никуда не пошел

Та речь для Навального была первой публичной в статусе претендента на пост главы столицы. Блогер волновался. И предварил то выступление шуткой:

«Яшин мне сегодня уже сказал: Связались с тобой, одни проблемы для тебя».

У Навального и Яшина больше общего, чем просто схожесть программ. Уличные деятели оппозиции знакомы по временам, когда у обоих были партийные билеты «Яблока». В середине нулевых Яшин возглавлял молодежную ячейку партии, Навальный руководил аппаратом московского отделения.

Это были не лучшие времена для партии, покинувшей парламент в 2003 году. «Яблоко» искало союзников по всему правому флангу. Навальный видел таковых в ультра-правых, готовив «Русские марши». Яшин предпочитал радикальное искусство, предвосхитив творчество Петра Павленского.

«Яшин жжет», — прокомментировал акт самосожжения Яшина в 2007 году Навальный.

 

Яшин тогда зажег, но не сгорел. Только угорел. После акции его увезли в Институт Склифосовского.

Общие интересы и знакомые у Яшина и Навального времен «Яблока» нашлись в деятелях СПС (Союз Правых Сил): будущем губернаторе Одесской области Украины Марии Гайдар и будущем губернаторе Кировской области России Никите Белых, ныне находящемуся в местах не столь отдаленных за взятку. Из «Яблока» Навального и Яшина выгоняли по отдельности. Первого — в 2007-ом за националистические взгляды, второго — за критику Явлинского в 2008-ом.

Партбилеты забрали, а связи остались. В 2010 году Яшин рекомендовал Навальному «мужика по имени Кайл Паркер (Kyle Parker) из правительственной Comission on Security and Cooperation in Europe», с которым он познакомился в США.

«Паркер очень полезный контакт, потому что круто разбирается в российских делах (у него жена из Украины, он отлично говорит по-русски), знает в подробностях все текущие новости», — написал он коллеге.

Навальный поддержал Яшина, чтобы тот никуда не пошел

«Ты, как я посмотрю, уже вовсю на СИАЙЭЙ (CIA (ЦРУ) — прим. ред.) пашешь. Правильно, молодец. Не, серьезно мне нужны всяческие контакты подобного рода. Напишу ему сегодня. Спасибо», - ответил Навальный.

Их переписка стала достоянием общественности в 2017-ом году, когда давно уже стихли протесты на Болотной (2011-2012), когда завершилась вторым местом мэрская кампания Навального (2013).

Яшина как кандидата в мэры Москвы 2018-го года Навальный пока поддержал постом на своем сайте, где назвал его «человеком, который на самом деле работает в интересах своих избирателей». А позже, когда выдвижение раскритиковал еще один кандидат в кандидаты мэры от правого фланга Дмитрий Гудков, разглядев тень Навального за спиной Яшина, обновил запись на сайте.

«Мы пока не делали больших социологических опросов в Москве, но наши опросы внутри сторонников показывают, что Яшин значительно популярнее Гудкова», - уколол альтернативного кандидата Навальный.

Навальный поддержал Яшина, чтобы тот никуда не пошел

Публичная поддержка любого кандидата в мэры Москвы перед Навальным ставит неудобный вопрос, отвечать на который придется в сентябре, когда голоса подсчитают:

«Куда делись 27 процентов жителей Москвы, проголосовавших в 2013 году за тебя?».

И Яшин выглядит и ведет себя, как идеальный ответ на этот вопрос, а точнее уход от ответа. Кандидат, «значительно популярнее Гудкова», кажется, что не собирается в мэры. Совет муниципальных депутатов, на котором претенденты от оппозиции собрали 46 подписей, необходимых, чтобы пройти фильтр и получить официальный статус, Яшин демонстративно прогулял.

«В наперстки я с вами играть не буду, — объяснил он. — Или гарантируйте подписи и конкурентные выборы — или встречайтесь друг с другом».

Фразу про наперстки, что примечательно, год назад использовал еще один союзник Навального — экс-мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман, объясняя свое решение сняться с губернаторской гонки в Свердловской области. Конкурентных выборов в марте 2018-го с его участием требовал сам Навальный, лишенный права быть избранным из-за судимости по тяжкой статье. Оба довода ультиматумом теперь повторяет Яшин, зная, что необходимого числа муниципальных депутатов у него нет. 

Навальный поддержал Яшина, чтобы тот никуда не пошел

Ультиматум, как показывает практика, не приводит к результату. Впрочем, результат, возможно, и не нужен. Если Яшин, которого поддержал Навальный, не пройдет муниципальный фильтр, появится повод игнорировать выборы, сняв вопрос про пропажу 27% поддержки в 2013-ом. Шансов, что альтернативный кандидат от непарламентской оппозиции наберет столько же, нет. Впрочем, как нет и шансов, что кандидат Навального в 2018 году на мэрских выборах повторит его успех.

мнение автора материала может не совпадать с позицией редакции

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Антон Долохов
#москва #выборы #яблоко #навальный #ройзман #гудков #яшин
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...
Выбор редакции
Навальный поддержал Яшина, чтобы тот никуда не пошел Политика
Навальный поддержал Яшина, чтобы тот никуда не пошел
Деятели уличных протестов знакомы больше десяти лет. Яшин выглядит идеальным кандидатом для того, кто не хочет отвечать на вопрос: «Где потерял поддержку?».
21:21   22 Июня 2018
Депутат Плетнева вступилась за энергетиков, которых заставляют работать на храм Россия

Депутат Плетнева вступилась за энергетиков, которых заставляют работать на храм

15:21   22 Июня 2018
Торговые войны: китайцы массово кинулись спасать свои деньги из США Весь мир

Торговые войны: китайцы массово кинулись спасать свои деньги из США

14:27   22 Июня 2018
РФС: Египтяне обиделись, но результат матча их жалоба в ФИФА не изменит Россия

РФС: Египтяне обиделись, но результат матча их жалоба в ФИФА не изменит

11:55   22 Июня 2018
Самое читаемое
Торговые войны: китайцы массово кинулись спасать свои деньги из США

Торговые войны: китайцы массово кинулись спасать свои деньги из США

Кадыров посоветовал угрожающим России политикам изучить исторический опыт

Кадыров посоветовал угрожающим России политикам изучить исторический опыт

 Литва заявила о провале бойкота ЧМ-2018 в России

Литва заявила о провале бойкота ЧМ-2018 в России

 Аргентинскому болельщику запретили посещать матчи ЧМ из-за оскорбления россиянки

Аргентинскому болельщику запретили посещать матчи ЧМ из-за оскорбления россиянки