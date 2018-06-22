Правительство Каталонии разорвало отношения с королевским двором Испании‍

Глава женералитета Каталонии Ким Торра официально объявил о разрыве протокольных отношений с королевским двором Испании, сообщает El Mundo.

Теперь члены Каталонского правительства не имеют права посещать дворцовые мероприятия. В свою очередь, представители королевской семьи не смогут посещать мероприятия, которые организовывают власти Каталонии. Глава правительства также покинул пост почетного вице-президента фонда принцессы Жиронсокй, который принадлежит испанскому королю.

Торра надеется, что король принесет извинения за жестокое поведение полиции во время референдума о независимости Каталонии. Он призвал власти Испании уважать волю граждан Каталонии.

В октябре 2017 года состоялся референдум о независимости Каталонии от Испании. За автономию высказались более 90% голосовавших, однако Испания результаты плебисцита не признала. Активистов, требовавших независимости региона, разогнала полиция.