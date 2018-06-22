Националист атаковал Бориса Гребенщикова во время концерта в Киеве

На лидера группы «Аквариум» во время выступления на Пейзажной аллее в центре украинской столицы напал прорвавшийся на сцену украинский националист. Об этом сообщает Ukraina.ru.

У радикала был плакат с провокационными надписями. В том числе он обвинил музыканта в «рашизме» (обозначение пророссийской позиции в этой среде). Хулигана оперативно выдворили со сцены. Гребенщиков на инцидент отреагировал спокойно.