Экс-соперники за пост главы США воюют в Twitter: Хиллари вступилась за детей мигрантов

Глава Демократической партии Хиллари Клинтон осуждает намерение Трампа ужесточить миграционный закон. Экс-кандидат в президенты вступилась за семьи мигрантов и организовала фонд помощи для детей, которых разлучили с родителями.

В Америке возмущены политикой Трампа в отношении мигрантов, общественность порицает президента за жестокость. Кризис на южных границах США стал главной темой для обсуждения, однако Клинтон решила перейти от слов к делу и создала общественный фонд для помощи детей, которые очутились одни в чужой стране.

«В расколе семьи нет ничего американского», — написала она в Twitter.

Лидер Демпартии заявила, что необходимо допускать к власти лишь тех политиков, которые защищают слабых и уязвимых, а не бьют по ним. Однако дети не могут ждать до ноября, когда состоится Конгресс, подчеркнула она и призвала всех соратников пожертвовать на помощь разделенным семьям мигрантов.

There's nothing American about tearing families apart. We need to elect politicians who will protect the vulnerable. But these kids can't wait for a new Congress in November. Donate today to the organizations leading the fight to protect these kids.https://t.co/gFtjV3KBfM https://t.co/6IAW0nXZgt — Hillary Clinton (@HillaryClinton) 20 июня 2018 г.

И люди откликнулись, Хиллари собрала около 1,5 миллионов долларов для детей нелегалов, которые остались одни в Америке, поскольку их родители были отправлены на родину. Она поблагодарила всех, кто поддержал ее инициативу.

Thanks to everyone who gave what they could to make an impact for those children & families who need all of our support right now.https://t.co/gFtjV3sZRc https://t.co/Gw0q8UnCPs — Hillary Clinton (@HillaryClinton) 21 июня 2018 г.

Клинтон назвала моральным и гуманитарным кризисом действия правительства Америки.

‘This is a moral and humanitarian crisis.’ — @HillaryClinton is calling out the Trump administration for detaining immigrant children pic.twitter.com/7MumjlplZQ — NowThis (@nowthisnews) 18 июня 2018 г.

Она считает преступным разбивать семьи, игнорировать спасающихся от бытового насилия женщин и пользоваться испуганными детьми как политическим инструментом.