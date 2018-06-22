После успешных переговоров. Трамп продлил санкции против КНДР

Санкции США против Северной Кореи продлены еще на один год. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома.

Президент США Дональд Трамп не раз заявлял, что не исключает полную отмену ограничительных мер в отношении Пхеньяна при условии отказа КНДР от ядерного оружия. Об этом же он говорил после переговоров с северокорейским лидером Ким Чен Ыном, которые назвал успешными. Однако сворачивание санкций возможно лишь в случае, если денуклеаризация будет «полной, верифицируемой и необратимой».

Санкции США против КНДР были введены рядом указов с 2008 по 2017 годы. Эти меры направлены против ядерной и ракетной программ КНДР, а также других предполагаемых нарушений Пхеньяна, включая нарушения прав человека, отмывание денег, кибератаки.

20 июня США вышли из состава совета по правам человека при ООН. При этом постоянный представитель Вашингтона при организации заверила, что Штаты при этом «не отступают от прав человека».