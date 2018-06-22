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19:01   22 Июня 2018
Весь мир

Опрос: Каджый второй житель Германии выступает за отставку Меркель

Опрос: Каджый второй житель Германии выступает за отставку Меркель

Около половины жителей Германии не хотят видеть Ангелу Меркель на посту канцлера ФРГ, сообщает издание Welt со ссылкой на результаты опроса института исследования YouGov.

Мнения участников опроса разделились: 43% граждан выступают за отставку канцлера, 42% одобряют политический курс Меркель, 15% воздержались от ответа, пишет «РИА Новости».

В основном, сторонниками Меркель оказались респонденты, поддерживающие созданный ею альянс ХДС/ХСС. Также её поддерживают "зеленые" — 66% сторонников партии поддержала действующую главу государства. 

32% опрошенных уверены: распад правительственной коалиции — следствие провальной иммиграционной политики Германии.

Ранее канцлер министр внутренних дел Германии Хорст Зеехофер вынес Ангеле Меркель ультиматум. Он потребовал решить европейский миграционный кризис за две недели. В случае, если кризис урегулировать не удастся, глава МВД ФРГ пообещал выслать из страны всех мигрантов, получивших отказ в предоставлении убежища на территории страны.

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Автор: Надежда Егорова
#меркель #опрос #германия
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