Порошенко надеется, что Рада конституционно закрепит курс страны на вступление в ЕС и НАТО

Украинский президент Петр Порошенко рассчитывает на то, что Верховная рада поддержит предложенную им инициативу закрепить в Конституции страны курс на европейскую и евроатлантическую интеграцию.

Заявление Петра Порошенко в пятницу вечером приводит Интерфакс-Украина.

По словам украинского лидера, она надеется, что Верховная рада, также как ранее поддержала предложенный им «Закон о нацбезопасности», поддержит и предложения по закреплению в основном законе государства – в Конституции Украины – курса на евроатлантическую и европейскую интеграцию.

Напомним: ранее президент Украины рассказал о своей мечте, которая заключается в том, чтобы Украины до 2030 года вступила в Европейский союз и в Североатлантический военный альянс.