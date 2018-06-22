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18:44   22 Июня 2018
Россия

Правительство хочет ввести налог на кальянную смесь с 2019 года

Правительство хочет ввести налог на кальянную смесь с 2019 года

Кабмин направил на рассмотрение в Госдуму законопроект о введении акцизов на смесь для кальянов с 1 января 2019 года. Таким образом, сумма налога вырастет с 457 рублей в 2019 году до 492 рублей в 2021 году.

Кальянной смесью считается любая смесь, предназначенная для парения или курения с помощью кальяна. Многокомпанентная смесь изготавливается из нерастворимой части табака, в нее не добавляют никотин, только вкусовые и ароматические вещества.

Массовая доля веществ, нерастворимых в воде, не должна превышать 20% от массы смеси.

Законопроект предусматривает акцизную ставку на килограмм смеси для кальяна в размере 457 рублей в 2019 году, 476 рублей — в 2020, 495 рублей — в 2021.

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Автор: Надежда Егорова
#россия #акциз #кальян
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