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18:41   22 Июня 2018
Весь мир

Трамп пригрозил Евросоюзу вводом 20% пошлин на импорт автомобилей

Трамп пригрозил Евросоюзу вводом 20% пошлин на импорт автомобилей

Если европейские страны не отменят введенные торговые ограничения для американских компаний, Соединенные Штаты введут ввозные пошлины в размере 20% на автомобили из стран Евросоюза.

Об этом глава Белого дома по своему обыкновению написал в сети микроблогов Twitter. При этом Трамп подчеркнул, что Евросоюз уже долгое время сохраняет торговые барьеры и пошлины против «великолепных» американских компаний и рабочих.

«Если эти пошлины и барьеры не будут в скором времени сняты, мы введем пошлины в размере 20% на все их автомобили, импортируемые в США», - пригрозил американский лидер.

Напомним: с 1 июня текущего года Соединенные Штаты ввели пошлины на импорт металлов из стран Европы, а также из Мексики и Канады. В ответ, пострадавшие от этого решения Вашингтона страны приняли свои ограничительные меры против товаров из США.  

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Автор: Александр Люблинский
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