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 Суд отказал экс-мэру Нижнего Новгорода в отмене заочного ареста

Суд отказал экс-мэру Нижнего Новгорода в отмене заочного ареста
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18:30   22 Июня 2018
Россия

Суд отказал экс-мэру Нижнего Новгорода в отмене заочного ареста

Суд отказал экс-мэру Нижнего Новгорода в отмене заочного ареста

Нижегородский областной суд отклонил просьбу адвоката бывшего главы администрации Нижнего Новгорода Олега Кондрашова, который обвиняется в получении взятки в особо крупном размере, об отмене заочного ареста. Об этом сообщила пресс-служба региональных судов общей юрисдикции.

Следствие полагает, что в начале 2012 года глава администрации Нижнего Новгорода Олег Кондрашов и его заместитель Владимир Привалов вошли в сговор с предпринимателем о получении от последнего лично и через посредников взятки в особо крупном размере. Деньги передавались как вознаграждение за содействие в выделении земельного участка под строительство крематория на территории Нижнего Новгорода и вводе этого сооружения в эксплуатацию.

По уговору бизнесмен должен был передать через посредника взятку в размере пяти миллионов рублей, а затем каждый месяц передавать по одному миллиону за общее покровительство. По данным следователей, оба чиновника в 2012-2013 годах неоднократно получали от предпринимателя денежные средства лично и через посредников. Общая сумма за это время составила 17 миллионов рублей.

Суд отказал экс-мэру Нижнего Новгорода в отмене заочного ареста

22 мая Нижегородский районный суд избрал обвиняемому Кондрашову, который находится за пределами России, мера пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца с момента его задержания на территории РФ или в случае доставки путем экстрадиции.

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Автор: Вячеслав Каширин
#россия #коррупция #нижний новгород #общество #кондрашов
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