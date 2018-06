Трамп призвал Мексику поддержать инициативу США по ужесточению миграционного закона

Американский лидер не получил поддержки желании ужесточить миграционный закон: Демпартия раскритиковала президента, СМИ осудили, а видные деятели культуры заполонили соцсети гневными постами.

Трамп как бы невзначай напомнил правительству Мексики в Twitter, что 80 процентов их экспортного товара принимает США и призвал страну поддержать инициативу об укреплении южных границ. Он отметил, что в Мексике сильные и эффективные законы в области мигрантов, тогда как в Америки с этим проблема. По мнению политика, американский закон давно устарел и выглядит жалким.

80% of Mexico’s Exports come to the United States. They totally rely on us, which is fine with me. They do have, though, very strong Immigration Laws. The U.S. has pathetically weak and ineffective Immigration Laws that the Democrats refuse to help us fix. Will speak to Mexico!

Президент опасается, что страну «захватят» нелегалы и намерен увеличить контроль на границе. Он обвинил демократов, заступившихся за детей отлученных от родителей-мигрантов, во лжи. По его словам, они выдумывают печальные истории, чтобы препятствовать внесению поправок в закон.

We must maintain a Strong Southern Border. We cannot allow our Country to be overrun by illegal immigrants as the Democrats tell their phony stories of sadness and grief, hoping it will help them in the elections. Obama and others had the same pictures, and did nothing about it!