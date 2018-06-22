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 Суд отказал экс-мэру Нижнего Новгорода в отмене заочного ареста

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СМИ: Главу Конституционного суда Литвы ограбили в Киеве

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 Порошенко поздравил Куця с назначением на пост главы Донецкой ОВГА

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18:22   22 Июня 2018
Россия

Россия рассматривает введение дополнительных пошлин на автомобили из США

Россия рассматривает введение дополнительных пошлин на автомобили из США

Министр экономического развития России Максим Орешкин завил, что Россия может обложить дополнительным налогом импорт легковых автомобилей из США.

Об этом сообщает РИА «Новости».

По данным ведомства, импорт транспортных средств из Соединенных Штатов в Россию, за январь-апрель текущего года составил 287,5 миллионов долларов или 7,6% от совокупного импорта из США. По итогам 2017 года выручка от импорта составила 837,5 миллиона долларов.

Подобные меры принимаются из-за ввода Вашингтоном торговых пошлин на ввоз стали и алюминия.

Министр добавил, что пошлины на американские товары не затронут лекарства. Скорее всего, ограничения коснутся строительно-дорожной техники.

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Автор: Надежда Егорова
#россия #сша #пошлины
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