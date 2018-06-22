Россия рассматривает введение дополнительных пошлин на автомобили из США

Министр экономического развития России Максим Орешкин завил, что Россия может обложить дополнительным налогом импорт легковых автомобилей из США.

Об этом сообщает РИА «Новости».

По данным ведомства, импорт транспортных средств из Соединенных Штатов в Россию, за январь-апрель текущего года составил 287,5 миллионов долларов или 7,6% от совокупного импорта из США. По итогам 2017 года выручка от импорта составила 837,5 миллиона долларов.

Подобные меры принимаются из-за ввода Вашингтоном торговых пошлин на ввоз стали и алюминия.

Министр добавил, что пошлины на американские товары не затронут лекарства. Скорее всего, ограничения коснутся строительно-дорожной техники.