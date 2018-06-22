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СМИ: Главу Конституционного суда Литвы ограбили в Киеве

СМИ: Главу Конституционного суда Литвы ограбили в Киеве

 Порошенко поздравил Куця с назначением на пост главы Донецкой ОВГА

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18:23   22 Июня 2018
Ближнее зарубежье

СМИ: Главу Конституционного суда Литвы ограбили в Киеве

СМИ: Главу Конституционного суда Литвы ограбили в Киеве

В столице Украины злоумышленники обокрали председателя Конституционного суда Литвы Дайнюса Жалимаса.

В правоохранительных органах подтвердили, что инцидент имел место быть, сообщает УНИАН со ссылкой на источник. Полицейские рассказали, что в Киеве ограбили гражданина Литвы, однако его имя не назвали. Предположительно пострадавшим мог оказаться главный судья литовского КС.

Преступление совершено на улице Гончара в магазине, у литовца украли кошелек с деньгами, сообщил пресс-секретарь украинской Нацполиции Ярослав Тракало.

По факту нарушения возбуждено уголовное дело.

До этого в Киеве пострадал руководитель украинского офиса Совета Европы Мортен Энберг, которого также обокрали.

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Автор: Екатерина Розина
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