Путин внес поправки в список участников Совета по противодействию коррупции

Глава РФ Владимир Путин добавил в список членов Совета по противодействию коррупции председателя Счетной палаты Алексея Кудрина.

Соответствующие изменения задокументированы и обнародованы на портале правовой информации.

Помимо Кудрина в президиум совета включены помощник президента Анатолий Серышев и руководитель контрольного управления Дмитрий Шальков, а также в новой позиции вице-премьера в состав совета попал Константин Чуйченко.

Президент распорядился об исключении из группы вице-премьера соцблока Татьяны Голиковой и управляющего «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина. Также покинул совет экс-помощник Путина Евгений Школов.