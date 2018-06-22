Путин внес поправки в список участников Совета по противодействию коррупции
Глава РФ Владимир Путин добавил в список членов Совета по противодействию коррупции председателя Счетной палаты Алексея Кудрина.
Соответствующие изменения задокументированы и обнародованы на портале правовой информации.
Помимо Кудрина в президиум совета включены помощник президента Анатолий Серышев и руководитель контрольного управления Дмитрий Шальков, а также в новой позиции вице-премьера в состав совета попал Константин Чуйченко.
Президент распорядился об исключении из группы вице-премьера соцблока Татьяны Голиковой и управляющего «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина. Также покинул совет экс-помощник Путина Евгений Школов.