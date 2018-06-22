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 Суд отказал экс-мэру Нижнего Новгорода в отмене заочного ареста

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 Порошенко поздравил Куця с назначением на пост главы Донецкой ОВГА

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18:08   22 Июня 2018
Россия

Путин внес поправки в список участников Совета по противодействию коррупции

Путин внес поправки в список участников Совета по противодействию коррупции

Глава РФ Владимир Путин добавил в список членов Совета по противодействию коррупции председателя Счетной палаты Алексея Кудрина.

Соответствующие изменения задокументированы и обнародованы на портале правовой информации.

Помимо Кудрина в президиум совета включены помощник президента Анатолий Серышев и руководитель контрольного управления Дмитрий Шальков, а также в новой позиции вице-премьера в состав совета попал Константин Чуйченко.

Президент распорядился об исключении из группы вице-премьера соцблока Татьяны Голиковой и управляющего «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина. Также покинул совет экс-помощник Путина Евгений Школов.

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Автор: Екатерина Розина
#россия #путин #политика #кудрин #советпо противодействию коррупции
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