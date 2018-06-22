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 Суд отказал экс-мэру Нижнего Новгорода в отмене заочного ареста

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СМИ: Главу Конституционного суда Литвы ограбили в Киеве

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 Порошенко поздравил Куця с назначением на пост главы Донецкой ОВГА

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18:04   22 Июня 2018
Россия

РКН заблокировал первые восемь из 64 сайтов, продававших алкоголь

РКН заблокировал первые восемь из 64 сайтов, продававших алкоголь

За неделю действия нормы о внесудебном ограничении доступа к информации о дистанционной продаже алкоголя Роскомнадзор заблокировал восемь сайтов, на очереди еще 56. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

На основании постановления правительства с 15 июня Росалкогольрегулирование начало выносить решения об ограничении доступа к сайтам и страницам в сети с информацией о розничной продаже алкоголя. Росалкогольрегулирование в первую неделю действия законодательной нормы об ограничении доступа к данным о дистанционной продаже алкоголя в реестр запрещенной информации было включено 64 интернет-страницы. К восьми сайтам доступ уже ограничен.

РКН заблокировал первые восемь из 64 сайтов, продававших алкоголь

Владельцы остальных сайтов уведомлены ведомством о необходимости удалить противоправную информацию, однако сроки исполнения требований еще не истекли. Эти ресурсы также будут заблокированы, если не выполнят требования Роскомнадзора.

 

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Автор: Вячеслав Каширин
#россия #интернет #алкоголь #роскомнадзор #общество
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