РКН заблокировал первые восемь из 64 сайтов, продававших алкоголь

За неделю действия нормы о внесудебном ограничении доступа к информации о дистанционной продаже алкоголя Роскомнадзор заблокировал восемь сайтов, на очереди еще 56. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

На основании постановления правительства с 15 июня Росалкогольрегулирование начало выносить решения об ограничении доступа к сайтам и страницам в сети с информацией о розничной продаже алкоголя. Росалкогольрегулирование в первую неделю действия законодательной нормы об ограничении доступа к данным о дистанционной продаже алкоголя в реестр запрещенной информации было включено 64 интернет-страницы. К восьми сайтам доступ уже ограничен.

Владельцы остальных сайтов уведомлены ведомством о необходимости удалить противоправную информацию, однако сроки исполнения требований еще не истекли. Эти ресурсы также будут заблокированы, если не выполнят требования Роскомнадзора.