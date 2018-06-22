Мун Чжэ Ин пригласил Путина в Южную Корею

Глава Южной Кореи Мун Чжэ Ин пригласил президента России Владимира Путина посетить республику в любое удобное время. Российский лидер согласился. Даты визита согласуются по дипломатическим каналам, сообщает официальный сайт Кремля.

Ранее Путин назвал Южную Корею вторым по значимости для России партнером в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Республика активно наращивает объем торговли с РФ и инвестирует в различные отрасли российской экономики.

По словам президента, Корея вложила в российские инвестпроекты более миллиарда рублей. На рынке РФ успешно функцинируют более 150 крупных южнокорейских компаний и предприятий, которые вкладывают капитал в промышленность, сельское хозяйство, гостиничный бизнес.