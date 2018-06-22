Путин и Мун Чжэ Ин договорились о реализации совместных проектов в Арктике

Россия и Южная Корея будут реализовывать совместные энергетические и транспортные проекты в Арктике. Об этом на встрече в пятницу договорились лидеры двух государств Владимир Путин и Мун Чжэ Ин.

Как говорится в совместном заявлении президентов по итогам переговоров, стороны выразили намерение реализовывать совместные проекты в Арктике, в том числе в транспортной и энергетической сферах.

Мун Чжэ Ин находится прибыл в Россию с государственным визитом 21 июня по приглашению Путина. Визит продлится до 23 июня.