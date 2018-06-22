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Правительство хочет ввести налог на кальянную смесь с 2019 года

Правительство хочет ввести налог на кальянную смесь с 2019 года

 Суд отказал экс-мэру Нижнего Новгорода в отмене заочного ареста

Суд отказал экс-мэру Нижнего Новгорода в отмене заочного ареста
СМИ: Главу Конституционного суда Литвы ограбили в Киеве

СМИ: Главу Конституционного суда Литвы ограбили в Киеве

 Порошенко поздравил Куця с назначением на пост главы Донецкой ОВГА

Порошенко поздравил Куця с назначением на пост главы Донецкой ОВГА
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17:42   22 Июня 2018
Весь мир

Республика Конго вступила в ОПЕК

Республика Конго вступила в ОПЕК

Организация стран-эскпортеров нефти одобрила вступление Республики Конго в объединение.

Об этом пишет РИА «Новости», ссылаясь на коммюнике, подписанное в Вене по итогам заседания. Конго считается членом организации с момента официального опубликования соответствующего документа.

Члены ОПЕК также договорились о том, что следующее совместное заседание стран-участниц пройдет в столице Австрии в декабре.

Ранее сообщалось, что члены ОПЕК договорились о повышении добычи углеводородных ресурсов на миллион баррелей в день.

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Автор: Надежда Егорова
#политика #опек #конго
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