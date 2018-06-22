Республика Конго вступила в ОПЕК

Организация стран-эскпортеров нефти одобрила вступление Республики Конго в объединение.

Об этом пишет РИА «Новости», ссылаясь на коммюнике, подписанное в Вене по итогам заседания. Конго считается членом организации с момента официального опубликования соответствующего документа.

Члены ОПЕК также договорились о том, что следующее совместное заседание стран-участниц пройдет в столице Австрии в декабре.

Ранее сообщалось, что члены ОПЕК договорились о повышении добычи углеводородных ресурсов на миллион баррелей в день.