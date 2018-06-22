Кремль допускает возможность встречи Путина и помощника Трампа Болтона

Президент РФ Владимир Путин может принять помощника президента США по национальной безопасности Джона Болтона, который намерен посетить Россию 27 июня. Об этом сообщает ТАСС со слов помощника российского лидера Юрия Ушакова.

Отвечая на вопрос журналистов о возможности встречи, Ушаков отметил, что вопрос прорабатывается, но состоится ли встреча пока неизвестно.

Помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон с 25 по 27 июня намерен посетить Лондон и Рим, чтобы обсудить с представителями властей Великобритании и Италии вопросы национальной безопасности.

Ранее официальный представитель Совета национальной безопасности Гарретт Марки сообщил в Twitter, что после этого Болтон отправится в Москву. Там он намерен провести консультации по поводу потенциальной встречи американского и российского лидеров.