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 Суд отказал экс-мэру Нижнего Новгорода в отмене заочного ареста

Суд отказал экс-мэру Нижнего Новгорода в отмене заочного ареста
СМИ: Главу Конституционного суда Литвы ограбили в Киеве

СМИ: Главу Конституционного суда Литвы ограбили в Киеве

 Порошенко поздравил Куця с назначением на пост главы Донецкой ОВГА

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17:21   22 Июня 2018
Россия

Кремль допускает возможность встречи Путина и помощника Трампа Болтона

Кремль допускает возможность встречи Путина и помощника Трампа Болтона

Президент РФ Владимир Путин может принять помощника президента США по национальной безопасности Джона Болтона, который намерен посетить Россию 27 июня. Об этом сообщает ТАСС со слов помощника российского лидера Юрия Ушакова.

Отвечая на вопрос журналистов о возможности встречи, Ушаков отметил, что вопрос прорабатывается, но состоится ли встреча пока неизвестно.

Помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон с 25 по 27 июня намерен посетить Лондон и Рим, чтобы обсудить с представителями властей Великобритании и Италии вопросы национальной безопасности.

Ранее официальный представитель Совета национальной безопасности Гарретт Марки сообщил в Twitter, что после этого Болтон отправится в Москву. Там он намерен провести консультации по поводу потенциальной встречи американского и российского лидеров.

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Автор: Вячеслав Каширин
#россия #путин #политика #трамп #болтон #ушаков
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