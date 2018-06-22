Песков: Юмашев является советником президента уже 18 лет

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил информацию о том, что Валентин Юмашев является советником президента на общественных началах уже 18 лет. Указом президента его вновь назначили на эту должность.

Юмашев также известен как девелопер. Он владеет половиной башни «Империя» и деловым центром ОАО «СИТИ» в «Москва Сити».

Ранее пресс-служба Кремля сообщила о кадровых перестановках администрации главы государства. Единственное изменение коснулось управления по обеспечению деятельности Государственного совета, его руководителем стал Александр Харичев. Его предшественник Михаил Брюханов назначен заместителем руководителя Федерального агентства по делам СНГ.