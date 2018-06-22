Путин и президент Южной Кореи взяли курс на расширение взаимодействия

Президент РФ Владимир Путин подвел итоги встречи с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином. Переговоры прошли в деловой и конструктивной обстановке. Об этом глава российского государства заявил журналистам, подводя итоги встречи.

По его словам, в ходе переговоров лидеры обсудили текущее состоянии и перспективы развития взаимоотношений двух стран, прошел обмен мнениями по важным вопросам международной политики. Политики достигли ряда важных договоренностей, которые отражены в совместном заявлении и, по словам Путина, в солидном пакете межведомственных и корпоративных документов.