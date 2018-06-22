Ремонт путепровода над трассой М9 в Москве завершен

Дорожные работы на этом участке шоссе начались около год назад.

Ремонт путепровода над дорогой М9 в городском округе Истра окончен. Об этом сообщает «Радио 1».

Дорожные службы отремонтировали пролетные опоры и строения, а также оснастили трассу современной гидроизоляцией. Дорожные бригады также обновили асфальтобетонное покрытие и нанесли разметку. Кроме того, на шоссе заменили водоотводные лотки и поставили лестничные сходы.

За сутки по шоссе проезжают более 15 тысяч автомобилей.