Синоптики объявили желтый уровень опасности в Москве на 23 июня

В субботу в столице ожидается гроза и сильный ветер, объяснили в Гидрометцентре.

Тем временем температура в городе сохранится на уровне 30 градусов тепла и выше. Это в свою очередь повышает уровень пожароопасности, чего также опасаются метеорологи.

Ранее, 19 июня, в Москве зафиксировали рекордную для текущего года температуру. Воздух прогрелся в городе до 28 градусов выше нуля. Максимально за всю историю столицы температура воздуха в этот день поднималась до 31,8 градусов тепла. Случилось это в 1897 году.