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 Суд отказал экс-мэру Нижнего Новгорода в отмене заочного ареста

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СМИ: Главу Конституционного суда Литвы ограбили в Киеве

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17:11   22 Июня 2018
Россия

Строительство развлекательного центра в Люблино завершится в мае 2019 года

Строительство развлекательного центра в Люблино завершится в мае 2019 года

Центр развлечений планируют открыть в мае 2019 года, неподалеку от от станции метро «Люблино».

По данным «ВМ», в здании будет три этажа: выставочный зал, площадка для досуга и отдыха, а также ресторанный дворик. На цокольном этаже для удобства горожан будет сделана парковка на 22 места. 

Цент станет любимым местом для семей с детьми, поскольку в зоне кратковременного пребывания родители смогут оставить мальчиков и девочек в возрасте 6-12 лет, они будут под присмотром аниматоров участвовать в развивающих играх. 

Строительство развлекательного центра в Люблино завершится в мае 2019 года

Территорию здания украсят клумбы и деревья, жители Белореченской улицы будут рады изменениям, поскольку рядом с домом появится и зеленая зона, и развлекательный центр.

Строительство развлекательного центра в Люблино завершится в мае 2019 года

Председатель Мосгосстройнадзора Олег Антосенко заверил москвичей, что за строительством здания будут следить: график проверок появится сразу после извещения о начале строительно-монтажных работ. В наблюдении за созданием нового центра будут привлечены специалисты подведомственного Центра экспертиз, они будут проводить необходимые лабораторно-инструментальные исследования.

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Автор: Екатерина Розина
#москва #россия #общество #люблино #развлекательный центр #москвасейчас
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