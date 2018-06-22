Строительство развлекательного центра в Люблино завершится в мае 2019 года

Центр развлечений планируют открыть в мае 2019 года, неподалеку от от станции метро «Люблино».

По данным «ВМ», в здании будет три этажа: выставочный зал, площадка для досуга и отдыха, а также ресторанный дворик. На цокольном этаже для удобства горожан будет сделана парковка на 22 места.

Цент станет любимым местом для семей с детьми, поскольку в зоне кратковременного пребывания родители смогут оставить мальчиков и девочек в возрасте 6-12 лет, они будут под присмотром аниматоров участвовать в развивающих играх.

Территорию здания украсят клумбы и деревья, жители Белореченской улицы будут рады изменениям, поскольку рядом с домом появится и зеленая зона, и развлекательный центр.

Председатель Мосгосстройнадзора Олег Антосенко заверил москвичей, что за строительством здания будут следить: график проверок появится сразу после извещения о начале строительно-монтажных работ. В наблюдении за созданием нового центра будут привлечены специалисты подведомственного Центра экспертиз, они будут проводить необходимые лабораторно-инструментальные исследования.