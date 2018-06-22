Мун Чжэ Ин планирует обсудить развитие Дальнего Востока с Путиным

Лидер Южной Кореи Мун Чжэ Ин встретился с коллегой из России Владимиром Путиным в Москве. Переговоры прошли в расширенном составе.

В ходе встречи Мун Чжэ Ин заявил, что хочет обсудить вопросы о развитии Дальневосточного региона, благосостоянии жителей двух стран и найти курс для развития в будущем.

Южнокорейский лидер подчеркнул, что население обоих государств поддерживает развитие сотрудничества Сеула и Москвы. Также Мун Чжэ Ин считает, что внутренняя политика Южной Кореи весьма сходна с российской. Путин делает упор на улучшение уровня жизни соотечественников, повышая МРОТ и улучшая общее благосостояние. Аналогичный курс взят и в Южной Корее, пояснил президент страны.