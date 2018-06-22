Лавров хочет встретиться с советником Трампа в Москве

Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил о том, что намерен встретиться с советником президента США по национальной безопасности Джоном Болтоном.

В беседе с РИА «Новости» глава российского МИД подтвердил, что его встреча с Болтоном состоится в ходе визита советника в Москву.

Как сообщил представитель Совета по национальной безопасности Гарретт Маркиc, американский чиновник прибудет в Россию с визитом в конце июня, чтобы осудить саммит между РФ и Соединенными Штатами. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков подтвердил, что встреча состоится в ближайшее время.

Ранее западные СМИ писали о возможной встрече президента США Дональда Трампа и президента России Владимира Путин в рамках визита американского лидера в Великобританию на саммит НАТО в середине июля.