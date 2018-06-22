Захарова назвала свержение Асада основной задачей США и коалиции в САР

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказа об истинных целях коалиции США в Сирии. По ее словам, причиной их нахождения в регионе является свержение сирийского лидера Башара Асада.

Ряд западных стран рассчитывал, что устроить переворот в стране получится руками ее жителей, за спиной которых стояли деньги и военный потенциал целого ряда стран, заявила она в интервью для RT.

План провалился, причиной тому стало множество причин и теперь американцы и их союзники пытаются изобрести правовой механизм, указывающий на нелегитимность официального Дамаска.

Дипломат объяснила и курдское присутствие в Сирии, она назвала это сценарием коалиции: «некие умеренные террористы» (отряды SDF) под прикрытием «некой вооружённой оппозиции» («Демократические силы Сирии») развернули боевые действия в стране.

Ставка была на то, что переворот и свержение президента республики удастся осуществить при боевых действиях, но и этого не вышло. Вскоре всем стало ясно, что «Демократические силы» представляют не вооруженную оппозицию, а боевиков-террористов, от которых нужно защищать не только Сирию, но и весь мир. Тогда на помощь пришла Россия и совместно с армией САР стала освобождать страну от террористов, резюмировала она.