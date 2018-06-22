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Строительство развлекательного центра в Люблино завершится в мае 2019 года

Ремонт путепровода над трассой М9 в Москве завершен

Ремонт путепровода над трассой М9 в Москве завершен
Порошенко поздравил Куця с назначением на пост главы Донецкой ОВГА

Порошенко поздравил Куця с назначением на пост главы Донецкой ОВГА

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16:49   22 Июня 2018
Россия

Дорожные камеры начнут проверять наличие Осаго в Москве с 1 сентября

Дорожные камеры начнут проверять наличие Осаго в Москве с 1 сентября

Через два месяца в Москве будет запущен проект по проверке наличия полиса Осаго камерами видео- и фотофиксации на дорогах. Об этом сообщает РИА Новости.

Автомобилистам, у которых камеры «не разглядят» названный документ, будут приходить «письма счастья». Отмечается, что после того как проект будет запущен в Москве, опыт начнут перенимать и другие российские регионы. Технология проверки будет идентична той, которая сейчас разрабатывается для столицы.

Дорожные камеры начнут проверить наличие Осаго в Москве с 1 сентября

По оценкам экспертов, в России без полиса Осаго ездят несколько миллионов владельцев автомобилей.

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Автор: Вячеслав Каширин
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