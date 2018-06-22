Дорожные камеры начнут проверять наличие Осаго в Москве с 1 сентября

Через два месяца в Москве будет запущен проект по проверке наличия полиса Осаго камерами видео- и фотофиксации на дорогах. Об этом сообщает РИА Новости.

Автомобилистам, у которых камеры «не разглядят» названный документ, будут приходить «письма счастья». Отмечается, что после того как проект будет запущен в Москве, опыт начнут перенимать и другие российские регионы. Технология проверки будет идентична той, которая сейчас разрабатывается для столицы.

По оценкам экспертов, в России без полиса Осаго ездят несколько миллионов владельцев автомобилей.