YouTube введет платную подписку на популярные каналы

Видеохостинг YouTube планирует распространить платную подписку Channel Memberships на каналы с более чем ста тысячами подписчиками.

Как сообщает издание «Реальное время», стоимость подписки составит около пяти долларов в месяц. Обладатели подписки получат доступ к специальным эмодзи и эксклюзивному контенту. Пока что новые функции доступны для небольшого числа пользователей.

Ранее стало известно, что компания хочет запустить в России сервис YouTube Premium, позволяющий смотреть видео без рекламы. Стоимость сервиса для жителей США, Новой Зеландии, Австралии, Австрии, Южной Кореи, Мексики составит 11,99 долларов. Стоимость подписки для России пока неизвестна.

Подписка откроет доступ к стриминговому приложению Youtube Music, которое позволит пользователям кэшировать музыку, просматривать видео без рекламы и загружать их на смартфон.