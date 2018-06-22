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Захарова назвала свержение Асада основной задачей США и коалиции в САР
Строительство развлекательного центра в Люблино завершится в мае 2019 года

Строительство развлекательного центра в Люблино завершится в мае 2019 года

Ремонт путепровода над трассой М9 в Москве завершен

Ремонт путепровода над трассой М9 в Москве завершен
Порошенко поздравил Куця с назначением на пост главы Донецкой ОВГА

Порошенко поздравил Куця с назначением на пост главы Донецкой ОВГА

 Гройсман сообщил о поиске «справедливой» цены на газ

Гройсман сообщил о поиске «справедливой» цены на газ
Мун Чжэ Ин планирует обсудить развитие Дальнего Востока с Путиным

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Захарова назвала свержение Асада основной задачей США и коалиции в САР
16:25   22 Июня 2018
Весь мир

YouTube введет платную подписку на популярные каналы

YouTube введет платную подписку на популярные каналы

Видеохостинг YouTube планирует распространить платную подписку Channel Memberships на каналы с более чем ста тысячами подписчиками.

Как сообщает издание «Реальное время», стоимость подписки составит около пяти долларов в месяц. Обладатели подписки получат доступ к специальным эмодзи и эксклюзивному контенту. Пока что новые функции доступны для небольшого числа пользователей.

Ранее стало известно, что компания хочет запустить в России сервис YouTube Premium, позволяющий смотреть видео без рекламы. Стоимость сервиса для жителей США, Новой Зеландии, Австралии, Австрии, Южной Кореи, Мексики составит 11,99 долларов. Стоимость подписки для России пока неизвестна.

Подписка откроет доступ к стриминговому приложению Youtube Music, которое позволит пользователям кэшировать музыку, просматривать видео без рекламы и загружать их на смартфон.

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Автор: Надежда Егорова
#интернет #общество #youtube
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