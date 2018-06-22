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Ремонт путепровода над трассой М9 в Москве завершен

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16:29   22 Июня 2018
Весь мир

Московское правозащитники заявили о росте ксенофобии в странах ЕС и США

Московское правозащитники заявили о росте ксенофобии в странах ЕС и США

Особенно высокий уровень сейчас наблюдается в странах Балтии, Германии, Италии и на Украине, уточнили в Московском бюро по правам человека.

Правозащитники проанализировали уровень неонацизма, радикального национализма и дискриминации в современном мире в период с 2016 по 2018 годы. Сейчас особенно остро эта проблема проявляется в странах бывшего СССР. В частности, на Украине и в Прибалтике. Ксенофобские идеи заметно влияют на политическую жизнь. Более того, некоторые политики, стоящие непосредственно у руководства страны, позволяют себе вплетать подобные взгляды в официальную политику.

Причин этому много, указывают сотрудники бюро. Одна из них - радикально-националистические и религиозно-экстремистские настроения среди выходцев из мусульманских и африканских стран. Эти проблемы взаимосвязаны, и, чтобы решить их, нужны качественные национальные программы интеграции мигрантов из Азии и Африки.

Кроме того, на рост неонацизма и радикализма в мире могла повлиять отдаленность Второй мировой войны. Это событие забывается на массовом уровне, влияя на развитие нынешних государств все более опосредованно.

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Автор: Юлия Халус
#россия #сша #европа #украина #неонацизм #общество #весь мир #ксенофобия
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