Московское правозащитники заявили о росте ксенофобии в странах ЕС и США

Особенно высокий уровень сейчас наблюдается в странах Балтии, Германии, Италии и на Украине, уточнили в Московском бюро по правам человека.

Правозащитники проанализировали уровень неонацизма, радикального национализма и дискриминации в современном мире в период с 2016 по 2018 годы. Сейчас особенно остро эта проблема проявляется в странах бывшего СССР. В частности, на Украине и в Прибалтике. Ксенофобские идеи заметно влияют на политическую жизнь. Более того, некоторые политики, стоящие непосредственно у руководства страны, позволяют себе вплетать подобные взгляды в официальную политику.

Причин этому много, указывают сотрудники бюро. Одна из них - радикально-националистические и религиозно-экстремистские настроения среди выходцев из мусульманских и африканских стран. Эти проблемы взаимосвязаны, и, чтобы решить их, нужны качественные национальные программы интеграции мигрантов из Азии и Африки.

Кроме того, на рост неонацизма и радикализма в мире могла повлиять отдаленность Второй мировой войны. Это событие забывается на массовом уровне, влияя на развитие нынешних государств все более опосредованно.