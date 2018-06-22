Росатом: «Центротех» изготовил основную часть троллейбуса, ходящего «без рогов»

Предприятие «Центротех» (входит в состав топливной компании Росатома «ТВЭЛ») изготовил основные части опытного образца системы накопления энергии для троллейбусов. Об этом сообщается в микроблоге Росатома Twitter.

В основе системы накопления энергии (СНЭ) литий-ионные аккумуляторы. Оснащенный ими троллейбус сможет до 30 километров преодолевать без подключения контактной сети. В таком режиме тяговая аккумуляторная батарея разряжается на 50%, а когда троллейбуса подключается контактной сети, в течение одного часа полностью восстанавливает израсходованный запас энергии.

Как пояснил руководитель программы «Электротехническая продукция» НПО «Центротех» Александр Фефелов, сейчас инжиниринговый партнер предприятия завершает изготовление опытного образца, организовывает установку и проведение испытаний в составе троллейбуса.

Троллейбусы останутся без рогов. «Центротех» (входит в ТВЭЛ) изготовил основные части опытного образца новой системы накопления энергии для троллейбусов pic.twitter.com/hFFowVqJRC — Росатом (@rosatom) June 22, 2018

«Новый образец значительно расширяет возможности существующих троллейбусных линий, — пояснил руководитель проекта «СНЭ для городского электротранспорта» НПО «Центротех» Сергей Дерягин. — Благодаря ему, можно будет включать в маршруты заезды в новые жилые микрорайоны, не протягивая туда контактную сеть со всей инфраструктурой».

В некоторых частях Петербурга уже с конца прошлого года используются троллейбусы с возможностью автономного хода. Например, едущий «без рогов троллейбус» можно увидеть на Большом проспекте Васильевского острова, где из-за строительства нового выхода метро существует разрыв контактной линии. Также подобные машины активно используются на севере Петербурга (ул. Шаврова, Комендантский пр., Гаккелевская ул., Богатырский пр., Шуваловский пр.).