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16:09   22 Июня 2018
Весь мир

Лондон поддержал импортные пошлины ЕС против Вашингтона

Лондон поддержал импортные пошлины ЕС против Вашингтона

Ответ Евросоюза в Великобритании считают взвешенным и пропорциональным, рассказал официальный представитель британского премьер-министра Терезы Мэй.

Он также добавил, что глава британского правительства собирается обсудить вопросы о тарифах с президентом США во время его визита в Великобританию в июле. Лондон хотел бы избежать взаимной эскалации.

США в конце мая ввели ввозные пошлины на сталь и алюминий. Под действие налогов подпали все страны, поставляющие данную продукцию американцам. Однако странам Евросоюза, Мексике, Аргентине, Канаде, Австралии, Бразилии и Республике Корея Вашингтон дал отсрочку до 1 июня.

Многие страны ответили на действия Штатов аналогично. К примеру, Евросоюз решил ввести ответные пошлины на ряд американских товаров с 1 июля, а также инициировал разбирательство в рамках Всемирной торговой организации (ВТО).

Ввели ответные пошлины также Мексика, Канада и Китай. Пекин в свою очередь еще и разорвал все торговые договоренности с американцами.

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Автор: Юлия Халус
#ес #великобритания #сша #экономика #весь мир #пошлины
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